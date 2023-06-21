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Valilik uyarmıştı: Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu

Kayseri Valiliği tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış kentte etkili oldu. Yapılan uyarılar sonrası sağanak yağış öğleden sonra kentte etkisini gösterdi. Vatandaşlar ıslanmamak için binaların saçaklarına sığınırken, bazı vatandaşlar da yağmurun altında şemsiye ile yoluna devam etti. Sürücülerin de sağanak yağışla beraber zor anlar yaşadığı görüldü. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:10 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri Valiliği tarafından dün yapılan uyarıda, içerisinde Kayseri’nin de bulunduğu 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve vatandaşların yıldırım, su baskını ve sel konularında dikkat olmaları belirtilmiş, yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir Ankara ve Sivas’ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Sağanak yağış öğleden sonra kentte etkisini gösterdi. İşte detaylar.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri 5 günlük hava durumu için

VALİLİK UYARDI SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kayseri Valiliği tarafından dün yapılan uyarıda, içerisinde Kayseri’nin de bulunduğu 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış olacağı ve vatandaşların yıldırım, su baskını ve sel konularında dikkat olmaları belirtilmiş, yarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir Ankara ve Sivas’ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti.

Yapılan uyarılar sonrası sağanak yağış öğleden sonra kentte etkisini gösterdi. Vatandaşlar ıslanmamak için binaların saçaklarına sığınırken, bazı vatandaşlar da yağmurun altında şemsiye ile yoluna devam etti. Sürücülerin de sağanak yağışla beraber zor anlar yaşadığı görüldü.

Yağışta araçlarında güçlükle ilerlediği görüldü.



#Kayseri
#Kayseri Valiliği
#hava durumuü
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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