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Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Kayseri Akkışla cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yaklaşık 65 milyon vatandaş oy kullanacak. 2023 seçimlerinde 5.2 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Oy kullanma saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de bitecek. Peki İç Anadolu Kayseri Akkışla ilçesinde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il, ilçe ilçe Türkiye seçim sonuçları, ittifakların oy oranları, adayların oy oranlar ve milletvekili listeleri canlı olarak Yeni Şafak Seçim sayfasında.

15:16 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

Kayseri Akkışla
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023
ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Akkışla Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Kayseri
, partilerin oy oranları.

Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Kayseri Akkışla ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri ilimizin güneydoğusunda yer alan Akkışla ilçesi, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçenin coğrafi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. İlçe merkezi, Kayseri şehir merkezine 130 kilometre uzaklıkta yer alır.

Akkışla'nın tarihi, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiştir. Tarihi boyunca önemli bir geçit noktası olan Akkışla, ticaret yollarının kavşak noktasında yer almıştır. Bu nedenle, ilçe tarihi boyunca birçok ticaret karavanının uğrak noktası olmuştur.

Akkışla'nın coğrafi yapısı oldukça dağlık ve engebeli olmakla birlikte, İncesu Vadisi ve Kızılırmak Nehri'nin etrafında kurulmuştur. İlçenin doğusunda Hasan Dağı yer alırken, batısında ise Hayıt Dağı yer almaktadır. İlçede en önemli akarsu Kızılırmak Nehri'dir.

Akkışla'nın iklimi ise kara iklimi etki alanı içinde yer alır. Kışları soğuk ve karlı, yazları ise sıcak ve kuraktır.

Akkışla'nın ilçe merkezi ve köyleri arasında önemli bir nüfus farkı bulunmaktadır. İlçe merkezinde 2019 yılında yapılan nüfus sayımına göre 6.216 kişi yaşamaktadır. Köylerde ise nüfus daha düşüktür ve ortalama 200-300 kişi civarındadır.

Akkışla ilçesi, 18 mahalleye ve 16 köye sahiptir. İlçe merkezindeki mahalleler arasında Güzelyurt, Fatih, Turgut Reis, Yenidoğan ve Bahçelievler en kalabalık mahalleler arasındadır. Köyler arasında ise Çat, Çerçi, Kayapınar, Kırık ve Aşağı Karahan köyleri en büyük nüfusa sahiptir.

Kayseri seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Kayseri seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Kayseri seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde il seçmeninin hangi adaya daha fazla oy vereceğini gösterecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 seçmen tercih yapacak. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı oy verebilecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kayseri'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kayseri milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kayseri seçim sonuçlarına göre Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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Malatya Kuluncak Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023