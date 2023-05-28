Kayseri Akkışla seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Kayseri Akkışla ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri ilimizin güneydoğusunda yer alan Akkışla ilçesi, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçenin coğrafi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. İlçe merkezi, Kayseri şehir merkezine 130 kilometre uzaklıkta yer alır.

Akkışla'nın tarihi, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin hâkimiyeti altına girmiştir. Tarihi boyunca önemli bir geçit noktası olan Akkışla, ticaret yollarının kavşak noktasında yer almıştır. Bu nedenle, ilçe tarihi boyunca birçok ticaret karavanının uğrak noktası olmuştur.

Akkışla'nın coğrafi yapısı oldukça dağlık ve engebeli olmakla birlikte, İncesu Vadisi ve Kızılırmak Nehri'nin etrafında kurulmuştur. İlçenin doğusunda Hasan Dağı yer alırken, batısında ise Hayıt Dağı yer almaktadır. İlçede en önemli akarsu Kızılırmak Nehri'dir.

Akkışla'nın iklimi ise kara iklimi etki alanı içinde yer alır. Kışları soğuk ve karlı, yazları ise sıcak ve kuraktır.

Akkışla'nın ilçe merkezi ve köyleri arasında önemli bir nüfus farkı bulunmaktadır. İlçe merkezinde 2019 yılında yapılan nüfus sayımına göre 6.216 kişi yaşamaktadır. Köylerde ise nüfus daha düşüktür ve ortalama 200-300 kişi civarındadır.