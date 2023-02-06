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Depremin hissedildiği Kayseri'de bazı evler zarar gördü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kayseri'de kırsal mahallelerde 2 ev ve bir ahır hasar gördü. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Kayseri'de son durum ne? Kayseri'de depremde can kaybı, hasar kaybı oldu mu? İşte son durum...

09:56 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri deprem

Kayseri deprem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde tüm ilçelerle görüştüklerini bildirdi.

KAYSERİ'DE DEPREMDE SON DURUM NE?

Büyükkılıç, "Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde 2 ev, Sarız Dayıoluk Mahallesi'nde bir ahır ağır hasar almış, 4 hayvan telef olmuştur. Şükürler olsun ki bunların dışında şehrimizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ulaşamadığımız yer, kapalı olan yolumuz bulunmamaktadır." ifadelerini aktardı.

Öte yandan kent merkezinde bir binanın güvenlik kamerası, deprem anındaki sarsıntıyı kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4, GAZİANTEP'TE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.



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#kayseri depremi
#6 şubat
19 dakika önce
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Depremin hissedildiği Kayseri'de bazı evler zarar gördü
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