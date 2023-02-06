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Kayseri deprem
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde tüm ilçelerle görüştüklerini bildirdi.
Büyükkılıç, "Develi ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde 2 ev, Sarız Dayıoluk Mahallesi'nde bir ahır ağır hasar almış, 4 hayvan telef olmuştur. Şükürler olsun ki bunların dışında şehrimizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ulaşamadığımız yer, kapalı olan yolumuz bulunmamaktadır." ifadelerini aktardı.
Öte yandan kent merkezinde bir binanın güvenlik kamerası, deprem anındaki sarsıntıyı kaydetti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.