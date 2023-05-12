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Kayseri Özvatan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

2023 Kayseri Özvatan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yaklaşık 65 milyon vatandaş oy kullanacak. 2023 seçimlerinde 5.2 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Oy kullanma saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de bitecek. Peki İç Anadolu Kayseri Özvatan ilçesinde seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İl il, ilçe ilçe Türkiye seçim sonuçları, ittifakların oy oranları, adayların oy oranlar ve milletvekili listeleri canlı olarak Yeni Şafak Seçim sayfasında.

17:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri Özvatan 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Kayseri Özvatan 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Kayseri Özvatan
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il
ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranları ve
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Özvatan Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Kayseri Özvatan ilçesi hakkında genel bilgiler

Kayseri ilinin ilçelerinden biri olan Özvatan, Anadolu’nun tarihî yerleşim yerlerinden biri olarak bilinmektedir. Kayseri Özvatan ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan bir yerleşim bölgesidir. İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlçe, Osmanlı Devleti döneminde Develi ilçesi sınırları içerisinde yer almaktaydı. Cumhuriyet döneminde ise Develi ilçesinden ayrılarak, Özvatan adıyla ilçe statüsü kazanmıştır.

Özvatan ilçesi, Kayseri il merkezine 70 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 453 km²'dir. Yerleşim yeri, doğusunda Develi, güneydoğusunda Tomarza, güneyinde Yeşilhisar, batısında İncesu, kuzeyinde Yahyalı ilçeleri ile komşudur. İlçenin toprakları genel olarak dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. İlçe topraklarının yarısından fazlası ormanlarla kaplıdır. Ayrıca, ilçenin güneyinde Zamantı Nehri, kuzeyinde ise Tuzla Gölü bulunmaktadır. Mahalleler:

Özvatan ilçesi, 14 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

  1. Akkaya Mahallesi
  2. Altınyurt Mahallesi
  3. Armutlu Mahallesi
  4. Aşağıoymaağaç Mahallesi
  5. Boztepe Mahallesi
  6. Camili Mahallesi
  7. Eğribük Mahallesi
  8. Güzelköy Mahallesi
  9. Hacılar Mahallesi
  10. Kayabaşı Mahallesi
  11. Kirazlı Mahallesi
  12. Küçükzengin Mahallesi
  13. Şehitler Mahallesi
  14. Yukarıoymaağaç Mahallesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 verilerine göre, Özvatan ilçesi toplam nüfusu 4.686'dır. İlçe nüfusunun yaklaşık %70'i kırsal alanlarda yaşamaktadır.

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Manisa Akhisar Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023