Kayseri’de 25 bin müstakil ve müşterek TOKİ arsası nerede?

Ucuz konuttan sonra ucuz arsa için de başvurular başladı. 81 ilde 1 milyon arsa satışa çıktı. Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak. Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak. İlk Evim Arsa projesinde Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de ise 25 bin konut yapılabilecek arsa satışa çıktı.

TOKİ Kayseri arsa satışı nerede hangi ilçelerde?

Kayseri'de TOKİ arsaları Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Yahyalı ve Yeşilhisar'da yer almakta.

İşte TOKİ Kayseri 25 bin arsa satışı yapılacak yerler listesi:

Kayseri’de ne kadar TOKİ arsa satışı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ arsa satışlarında illerin arsa listelerini açıkladı. Buna göre, Kayseri’de 25 bin TOKİ arsası satışa sunulacak. Konya'da 55 bin, Gaziantep'te 45 bin, Şanlıurfa'da 40 bin, Adana'da 35 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Eskişehir'de 28 bin, Van'da 26 bin 700, Hatay'da 25 bin, İzmir'de 25 bin, Kayseri'de 25 bin, Antalya'da 23 bin, Balıkesir'de 20 bin, Manisa'da 18 bin konut yapılacak arsa geliştirildi.

REKLAM

TOKİ arsa başvuruları ne zaman yapılacak?

Arsa ve işyeri için dün başlayan başvuru süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsalar için başvuru yapacakların gelirinin 16 bin liranın altında olması gerekiyor.

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

REKLAM

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsa peşinat ne kadar?

Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.

REKLAM

TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor.

Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.

TOKİ arsa başvuru ekranı için tıklayın

ÖZGÜN İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?