Kayseri TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyan TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Kayseri'de de merakla bekleniyor. Kayseri TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi ile TOKİ başvuru tarihleri, il il konut sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, muhtemel depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

REKLAM

TOKİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DUYURULAR

TAKSİT SAYISI VE GELİR ŞARTI DETAYI

Engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gençler için kontenjanların ayrılacağı projeye bu kesimlerin dışındaki vatandaşların başvurularında İstanbul için 16 bin lira, diğer şehirler için 14 bin lira azami gelir şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Proje kapsamında satışa çıkacak arsalar için başvuru bedeli 500 lira, iş yerleri için başvuru bedeli de 2 bin lira olacak. İş yerleri için başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması da gerekecek

REKLAM

Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın

13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle;



Yeni yuvalar kurulacak 🏡

Yeni istihdam alanları oluşacak 👷‍♀️

Millî ekonomimiz daha güçlenecek ⚙️

Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/ZYpdZgBERz — Murat KURUM (@murat_kurum) September 11, 2022

ÖZGÜN İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

ÖZGÜN Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı