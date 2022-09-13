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Kayseri TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Kayseri TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanacak. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı ve uygun taksitler ile ev sahibi olma imkanı sunuyor. Geçtiğimiz alarda Kayseri Kocasinan TOKİ kurası çekilmiş, Kayserili vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunumuştı. 81 ilde toplu konut projesi kapsamında Kayseri'de de konut ve arsa satışı detayları merak ediliyor. TOKİ Kayseri konut sayısı kaç olacak? Kayseri TOKİ başvuru şartları neler, taksit sayısı, ödeme seneçekleri, peşinat ne kadar olacak? İşte Kayseri TOKİ başvurularına ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KAYSERİ TOKİ BAŞVURUSU 2022: TOKİ Kayseri konut sayısı kaç, hangi ilçelerde, kaç taksit ödenecek?
Kayseri TOKİ

Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyan TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Kayseri'de de merakla bekleniyor. Kayseri TOKİ başvuruları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi ile TOKİ başvuru tarihleri, il il konut sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, muhtemel depremin en çok etkileyeceği İstanbul’da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

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TAKSİT SAYISI VE GELİR ŞARTI DETAYI

Engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gençler için kontenjanların ayrılacağı projeye bu kesimlerin dışındaki vatandaşların başvurularında İstanbul için 16 bin lira, diğer şehirler için 14 bin lira azami gelir şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Proje kapsamında satışa çıkacak arsalar için başvuru bedeli 500 lira, iş yerleri için başvuru bedeli de 2 bin lira olacak. İş yerleri için başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması da gerekecek

İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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