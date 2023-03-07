Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.