KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'DE ART ARDA 2 DEPREM MEYDANA GELDİ
KAYSERİ'DE ART ARDA 2 DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
KAYSERİ SON DEPREMLER LİSTESİ
KAYSERİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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