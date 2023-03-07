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Kayseri 4.7 ve 4.3 ile sallandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 4,3 bir artçı deprem daha meydana geldi. Kayseri'de yaşanan son depremlerin ayrıntıları haberimizde.

15:10 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ'DE ART ARDA 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

KAYSERİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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1 saat önce
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Kayseri 4.7 ve 4.3 ile sallandı
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