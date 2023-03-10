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Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Afad ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kayseri 10 Mart son depremler listesi haberimizde.

08:54 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri depremi

Kayseri depremi

Kayseri’de saat 05.28’de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem derinliği 6,1 km olarak ölçüldü. Merkez üssünü Kayseri Hacılar olarak açıklayan AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 derinliğini 7 km. olarak açıkladı.

KAYSERİ DEPREMİ'NDE HASAR VAR MI?

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, “İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” ifadelerini kullandı.

AFAD KAYSERİ SON DEPREMLER LİSTESİ (10 MART)

KANDİLLİ KAYSERİ SON DEPREMLER



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#kandilli kayseri
41 dakika önce
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Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem
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