Dört il peş peşe sallandı: Depremlerin en büyüğü 4,8 olarak ölçüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.









Kayseri’de meydana gelen 4.8 büyüklüğünde deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.





AFAD’dan alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Hacılar ilçesinde saat 05.28’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.





Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28’de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi.









Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem neticesinde bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.





Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 02.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.





Karadeniz'in Samsun açıklarında saat 01.22'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.





Gaziantep'te saat 00.08'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.







