Kayseri'de yarın 20 Mart okullar tatil mi? Kayseri Valiliğinden açıklama

Bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından hafta başından itibaren ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı hava etkili olmaya başladı. Bugün Kayseri'de de etkili olan kar yağışıyla birlikte okulların tatil edilme durumu da merak edilmeye başlanmıştı. Kayseri kar tatili ile ilgili açıklama ise valilikten yapıldı.





KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 MART)





Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





​​​​​​​"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."







