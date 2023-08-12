Kayserispor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KAYSERİSPOR
25 Bilal Bayazit
11 Gökhan Sazdağı
3 Joseph Attamah
4 Dimitrios Kolovetsios
21 Lionel Carole
26 Baran Ali
80 Anthony Uzodimma
10 Olivier Kemen
7 Miguel Cardoso
20 Carlos Mane
27 Mame Thiam
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
22 Berkan Kutlu
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
88 Kazımcan Karataş
94 Cedric Bakambu
Galatasaray kafilesine Kayseri’de coşkulu karşılama
Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.
Yarın Kayserispor'da konuk olacak Galatasaray saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak.