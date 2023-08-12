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Kayserispor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor evinde son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45’de başlayacak. Maçı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yaptığı flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’ın bugün yeni transferlerini sahaya sürmesi bekleniyor. Okan Buruk ve Çağdaş Atan’ın yönetiminde 2 takımın son karşılaşması Galatasaray’ın 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:39 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Kayserispor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR

25 Bilal Bayazit

11 Gökhan Sazdağı

3 Joseph Attamah

4 Dimitrios Kolovetsios

21 Lionel Carole

26 Baran Ali

80 Anthony Uzodimma

10 Olivier Kemen

7 Miguel Cardoso

20 Carlos Mane

27 Mame Thiam

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Berkan Kutlu

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

88 Kazımcan Karataş

94 Cedric Bakambu

Galatasaray kafilesine Kayseri’de coşkulu karşılama

Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'da konuk olacak Galatasaray saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak.





#Kayserispor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
32 dakika önce
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