KDV NE KADAR OLDU? 2023 | KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?
‘KDV ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?’ soruları gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi. İşte detaylar.
2023 KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?
KDV KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.