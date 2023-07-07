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KDV oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda vatandaşlar ’KDV oranı ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?’ sorularını sormaya başladı. Mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu. Peki, KDV kararı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

10:03 . 7/07/2023 пятница
Yeni Şafak
KDV NE KADAR OLDU? 2023 | KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

KDV NE KADAR OLDU? 2023 | KDV oranı arttı mı, yüzde kaç oldu?

‘KDV ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?’ soruları gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi. İşte detaylar.

2023 KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre mal ve hizmetlere uygulanan
yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20
'ye yükseltildi.
Bazı mal ve hizmetlere uygulanan
yüzde
8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10
oldu.

KDV KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar,
10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek
.




#KDV
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
#Katma Değer Vergisi
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KDV oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?