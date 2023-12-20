Trendyol 1. Lig 14. haftasında Tuzlaspor evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 59 Adeniyi James ve 90+6’ Moussa Djitte’den geldi. Hakem Burak Olcar’ın kararları maç içinde ve sonrasında tartışma konusu oldu. Tuzlaspor 42 ve 45. dakikada iki penaltı atışından yararlanamadı. Bandırmaspor bu sonuçla 26 puanla 3. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 12 puanla 16. sırada yer aldı. Tuzlaspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.