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Bandırmaspor Keçiören’den 3 puanla döndü

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maçı Bandırmaspor deplasmanda 3-1’lik skorla kazandı. Goller dakika 40’ Erkam Develi, 50’ Moussa Djitte, 70’ ve 75’ Metehan Mimaroğlu’ndan geldi. Maçın 84. dakikasında Keçiörengücü’nde Kevin Mayi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bandırmaspor bu sonuçla birlikte 8. galibiyetini alarak 29 puanla 4. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:02 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol 1. Lig 16. haftasında Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’a 3-1 mağlup oldu.
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16. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç Bandırmaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Moussa Djitte ve Metehan Mimaroğlu’ndan (2) geldi. Bandırmaspor kritik haftada 3 puan alarak 29 puanla 4. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Bandırmaspor maç özeti haberimizde.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Keçiörengücü - Bandırmaspor maç özetini izlemek için

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Bandırmaspor
#Keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig
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