Trendyol 1. Lig 16. haftasında Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’a 3-1 mağlup oldu.
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16. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Maç Bandırmaspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Moussa Djitte ve Metehan Mimaroğlu’ndan (2) geldi. Bandırmaspor kritik haftada 3 puan alarak 29 puanla 4. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Bandırmaspor maç özeti haberimizde.
KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU
KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Bandırmaspor
#Keçiörengücü
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce