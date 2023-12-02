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Tuzlaspor Bandırmaspor karşısında 3 penaltıdan 2’sini kaçırdı, beraberliğe razı oldu: 1-1 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Tuzlaspor evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 59 Adeniyi James ve 90+6’ Moussa Djitte’den geldi. Hakem Burak Olcar’ın kararları maç içinde ve sonrasında tartışma konusu oldu. Tuzlaspor 42 ve 45. dakikada iki penaltı atışından yararlanamadı. Bandırmaspor bu sonuçla 26 puanla 3. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 12 puanla 16. sırada yer aldı. Tuzlaspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:50 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:52 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 14. haftasında Tuzlaspor evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 14. haftasında Tuzlaspor evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bandırmaspor,
14. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller Adeniyi James (pen.) ve Moussa Djitte’den geldi. Bandırmaspor’da William Togui ve Sekou Tidiany penaltı atışından yararlanamadı. Tuzlaspor - Bandırmaspor maç özeti haberimizde.

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Tuzlaspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek için

TUZLASPOR - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ TANER TAŞKIN: "BU MAÇ CİDDİ ANLAMDA ARAŞTIRILSIN"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Tuzlaspor maçının hakemi Burak Olcar’a verdiği kararlardan dolayı tepki göstererek, "Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Galibiyet parolasıyla geldik, 1 puanla dönüyoruz. Buna da şükür ediyoruz. Futbolun hiç konuşulmayacağı bir gündeyiz. Baştan sonra baktığını zaman sahanın zeminini mi anlatayım, rüzgarı mı anlatayım, hakemin verdiği kararları mı anlatayım. Futbol hayatım boyunca böyle bir maç oyunculuğum dahil hiç oynadım. Bu kadar yanlı kararlar, oyuncuya mobbing uygulamak. İlk yarı bizim takımımız bu kötü zemine rağmen çok iyi oynadı. 2 tane net pozisyon bulduk. Penaltı oldu, tamam dedik. 2. penaltının uzaktan yakından alakası yok. VAR da çevirmiyor. Onu da kaçırdılar. Tam oynamak istiyoruz, bütün takdir hakları rakibe verdi. İkinci yarı takımım bir şey vermedi ama benim yöneten arkadaşa karşı inancım kalmadı. Böyle kararlar tamamen skandal. Bu maç ciddi anlamda araştırılsın. Son zamanlarda böyle bir maç hoca olarak oynamadım. Milyonlar veriyor, takımlar kuruluyor. Çok ciddi paralar veriliyor. Bu şekilde yöneterek birilerini emeğini bir tarafa vermek ayıp geliyor. Biz böyle ilerleyemeyiz. Bunları konuşurken utanıyorum. Hakkımızı arayacağımız bir yer olması lazım. Maçın hakem gözlemcisini nasıl bir rapor vereceğini merak ediyorum. Üzgünüz, az kalsın mağlup oluyorduk. 1 puan bize moral oldu. Tuzlaspor ile 50 maç oynasak 49’nu biz kazanırız. Şartlar böyle olunca yapacak bir şey kalmıyor. Rakip takıma bir şey demiyorum. Sıkıntı yaşıyorlar. Hakem de yanlarına geçince daha rahat oynadılar. 1’er puan aldık. Halimize şükrediyoruz" diye konuştu.

TUZLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜRKAN KOCABIYIK: "SON SANİYELERDE YEDİĞİMİZ GOL BİZİ ÜZDÜ"

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Tuzlaspor evinde mücadele ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Maç sonu istemediğimiz şekilde bitti. Son saniyelerde yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmayı çok istedik. Çok iyi mücadele ettik. Takım olarak tüm oyuncular iyi mücadele etti. Bizim için olumlu tarafı bu. Hak ettiğimiz maçtı. 3 penaltının 2’sini kaçırdık. Futbolda oluyor. Bu durumdayken iyi oynadığımız maçı bu sonuçla bitirmek bizim adımıza üzücü. Durumumuz itibarıyla 3 puan alsaydık iyi olacaktı. Önümüzdeki maç umarım telafi ederim" şeklinde konuştu.

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI








#Tuzlaspor
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
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Tuzlaspor Bandırmaspor karşısında 3 penaltıdan 2’sini kaçırdı, beraberliğe razı oldu: 1-1 | ÖZET