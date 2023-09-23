Keçiörengücü 3-1 Giresunspor Maç Özeti
Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Giresunspor’u ağırladı. Maç Keçiörengücü’nün 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Dembele ve Arda Hilmi Şengül’den geldi. Keçiörengücü - Giresunspor maç özeti haberimizde.
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜR
TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜR
#Keçiörengücü
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce