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Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü evinde Giresunspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 3-1’lik skorla Keçiörengücü oldu. Goller dakika 24’ Malaly Dembele, 30’ Faruk Can Genç (k.k.), 43’ Ertuğrul Şenlikoğlu ve 80' Arda Hilmi Şengül’den geldi. Keçiörengücü bu sonuçla puanını 11’e çıkararak ligde maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Giresunspor ise 4. mağlubiyetini alarak 4 puanla 14. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Giresunspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:59 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Keçiörengücü 3-1 Giresunspor Maç Özeti

Keçiörengücü 3-1 Giresunspor Maç Özeti

Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 6. haftasında evinde Giresunspor’u ağırladı. Maç Keçiörengücü’nün 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Dembele ve Arda Hilmi Şengül’den geldi. Keçiörengücü - Giresunspor maç özeti haberimizde.

KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Keçiörengücü - Giresunspor maç özetini izlemek için

KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 6. HAFTA FİKSTÜR






#Keçiörengücü
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
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Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti