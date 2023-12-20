Trendyol 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü evinde Giresunspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 3-1’lik skorla Keçiörengücü oldu. Goller dakika 24’ Malaly Dembele, 30’ Faruk Can Genç (k.k.), 43’ Ertuğrul Şenlikoğlu ve 80' Arda Hilmi Şengül’den geldi. Keçiörengücü bu sonuçla puanını 11’e çıkararak ligde maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Giresunspor ise 4. mağlubiyetini alarak 4 puanla 14. sırada yer aldı. Keçiörengücü - Giresunspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.