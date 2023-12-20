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Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Keçiörengücü evinde Bandırmaspor’u konuk ediyor. Keçiören Aktepe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Peki, Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Bandırmaspor TRT SPOR canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:15 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:18 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı izle - canlı skor
Keçiörengücü - Bandırmaspor canlı izle - canlı skor

Keçiörengücü ve Bandırmaspor Trendyol 1. Lig 16. haftasında karşılaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor ve canlı yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig 16. hafta Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı
ekranlarından naklen yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR CANLI YAYIN EKRANI

Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı canlı yayın ekranı için

KEÇİÖRENGÜCÜ - BANDIRMASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Keçiörengücü
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
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