Lupus hastalığı birçok vatandaşın araştırdığı konulara arasında yer alıyor. Lupus, kronik (uzun süreli) bir otoimmün hastalık olarak biliniyor. vücudun kendi bağışıklık sistemi kendi hücrelerine ve dokularına saldıran bu hastalık çeşitli organ ve sistemleri etkileyebilir. Bu organlar arasında cilt, eklemler, böbrekler, kalp ve akciğerler bulunmaktadır. Peki, kelebek hastalığı neden olur, belirtileri neler, ölüm oranı kaç? İşte detaylar.

KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) NEDİR?

Kelebek hastalığı olarak da bilinen sistemik lupus eritematozus (SLE), vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı, kronik bir otoimmün hastalıktır. Bu durum, eklemlerde, ciltte, böbreklerde, kalpte, akciğerde ve merkezi sinir sisteminde iltihaplanmaya neden olabilir.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lupus hastalığının belirtileri, etkilenen organ ve dokulara göre değişir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Yüzde kelebek şeklinde döküntü

Yorgunluk

Ağrı

Ateş

Kilo kaybı

Kas zayıflığı

Saç dökülmesi

Halsizlik

Böbrek hastalığı

Kalp hastalığı

Akciğer hastalığı

Sinir sistemi hastalığı

LUPUS HASTALIĞI NEDENLERİ NELER?

Lupus hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir.

LUPUS HASTALIĞI ÖLÜM ORANI NE?

Lupus hastalığının ölüm oranı, hastalığın şiddetine ve etkilenen organlara göre değişir. Genel olarak, lupus hastalığının ölüm oranı %1 ila %5 arasındadır. Ancak, ciddi vakalarda ölüm oranı daha yüksek olabilir.

LUPUS HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Lupus hastalığının tedavisi, hastalığın şiddetine ve etkilenen organlara göre değişir. Hafif vakalarda, genellikle ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Şiddetli vakalarda, kortikosteroidler, immünosupresanlar ve diğer ilaçlar kullanılarak bağışıklık sisteminin baskılanması gerekebilir.







