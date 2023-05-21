Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz." ifadelerini kullandı. İşte Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve başvuru ekranı.

Yarısı Bizden kampanyamıza

şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.



Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.



Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz. https://t.co/wIiYtqm92q — Murat KURUM (@murat_kurum) May 20, 2023

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası başvuruları ne zaman bitiyor?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası başvurularına mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasında konutlar ne zaman teslim edilecek?

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasında kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı nasıl olacak?

Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor. İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde;

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

100 metrekare 2+1 daire

750 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

120 metrekare 3+1 daire

900 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

e-Devlet Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası kayıtları nasıl yapılır?

Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli; Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi. Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması. İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi. İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.



