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Konut kredisinin detayları netleşti! Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek? Yarısı bizden kampanyasında kredi için gelir şartı aranıyor mu? İşte detaylar.

14:55 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:57 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarısı Bizden Kampanyası iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
Yarısı Bizden Kampanyası iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyaya ilişkin merak edilen Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek? sorusuna cevap verdi.

Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

Yarısı bizden kampanyasında kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

#Kentsel dönüşüm
#yarısı bizden kampanyası
#Yarısı Bizden kampanyası kredi desteği
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