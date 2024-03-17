Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyaya ilişkin merak edilen Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek? sorusuna cevap verdi.

Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Yarısı bizden kampanyasında iş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.