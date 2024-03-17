Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki İstanbul'da yarısı bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında ödemeler ne zaman başlayacak?
Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.
Yarısı bizden kampanyasında kredi için gelir şartı aranıyor mu?
Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.