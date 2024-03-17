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Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı 2024: Hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruları cevap verdi. Peki yarısı bizden kampanyasında ödemeler ne zaman başlayacak? İşte Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı...

15:15 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında hak sapihleri ödemeleri ne zaman yapmaya başlayacak?
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında hak sapihleri ödemeleri ne zaman yapmaya başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki İstanbul'da yarısı bizden kampanyası kapsamında hak sahiplerinin ödemeleri ne zaman başlayacak?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında ödemeler ne zaman başlayacak?

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

Yarısı bizden kampanyasında kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

#Yarısı Bizden Kampanyası
#kentsel dönüşüm
#yarısı bizden kampanyası ödeme planı
43 dakika önce
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Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?