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Yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak, şartlar neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruları cevap verdi. Peki yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak? Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası hangi şartlarda uygulanmayacak?

16:26 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak?
Yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasından hangi konutlar yararlanamayacak?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

#Kentsel dönüşüm
#yarısı bizden kampanyası
#yarısı bizden kampanya şartları
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