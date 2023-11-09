Kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar peş peşe geliyor. Konut ve iş yerine verilen dönüşüm ve güçlendirme kredisinde faiz destek oranı yükseltildi. Güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya, dönüşüm kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya çıktı. Faiz desteği de 400 baz puandan 600 baz puana yükseltildi. Peki bu krediden kimler nasıl yararlanabilecek. Vade ve faiz oranları ne olacak? İşte detaylar.