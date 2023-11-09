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Kentsel dönüşüm yasası Resmi Gazete’de! Süreç hızlanacak ve bina sahiplerine mali avantaj sağlanacak

Deprem nedeniyle riskli alanların dönüştürülme sürecini hızlandırma amacıyla gündeme gelen Kentsel Dönüşüm Yasası’ndaki değişiklikler Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmişti. Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Bundan böyle kentsel dönüşüm sürecini hızlanacak ve bina sahiplerine mali avantaj sağlanacak. Peki Kentsel dönüşüm yasası nedir, maddeleri neler? Hangi düzenlemeler var? İşte Meclis'te kabul edilen kentsel dönüşüm yasasının içeriği.

09:16 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:28 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm yasası içeriğinde neler var?

Kentsel dönüşüm yasası içeriğinde neler var?

e yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
'de yayımlandı. Kanun ile birlikte kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek.

Kentsel dönüşüm yasasında neler var?

Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.

Maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek

Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek. Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.

Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.

#Kentsel dönüşüm
#Kentsel dönüşüm yasası
#resmi gazete
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