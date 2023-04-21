Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "İlk projemiz Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası ile maliyetin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR? BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Erdoğan "İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Vatandaşlarımız dönüşüme giren konutlarının maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.'' dedi.
1.5 MİLYON TL'LİK EVE 750 BİN TL HİBE
Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyaya ilişkin "Diyelim 100 metrekare, 2+1 ev için 1.5 milyon lira maliyet çıktı. 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaşımız kendi koyacak. Evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare 3+1 ev için 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımız kendi koyacağı kısım için yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Kendi imkanıyla dönüşüm yapmak isteyene de 0,74 faizle, 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Devleti hibesiyle, kredisiyle yanında. Çarşamba günü başlayacak başvurunun detaylarını bakanlığımız ilan edecek." ifadelerini kullandı.