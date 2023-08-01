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Kenya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, saldırı sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu bilgisini verdi. Saldırının Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor. İşte detaylar.

17:52 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kenya'da silahlı saldırı

Kenya'da silahlı saldırı

Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Lamu bölgesindeki Lamu-Witu-Garsen kara yolunda sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kindiki, "Saldırıda 2 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı." dedi.

Saldırı sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu bilgisini veren Kindiki, yaralıların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Kindiki, saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlendiğini, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Somali'de faaliyet gösteren Eş-Şebab örgütünün üyeleri, son günlerde Kenya'da güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alıyor.




#Kenya
#Dünya haberleri
#Kithure Kindiki
36 dakika önce
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