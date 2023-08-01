Kenya'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Lamu bölgesindeki Lamu-Witu-Garsen kara yolunda sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce sivillere yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kindiki, "Saldırıda 2 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı." dedi.

Saldırı sonrası çok sayıda kişinin de kaybolduğu bilgisini veren Kindiki, yaralıların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.