Kerebiç Tarifi: Kerebiç nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Mersin'in en özel tatlılarından kerebiç, yumuşacık köpüğü ve şerbetli hamuruyla sofralara renk katıyor. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır?

KEREBİÇ NASIL YAPILIR?

Kerebiç malzemelerİ

1 su bardağı irmik

100 gram tereyağı

2 adet yumurta

2/3 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Aldığı kadar un

1/2 paket kabartma tozu

İç harcı için:

Şeker

Ceviz veya antep fıstığı

Tarçın

Köpüğü için:

Çöven otu (Bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz.)

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3-4 su bardağı su

Pudra şekeri

Kerebiç Yapılışı

Tatlının köpüğünü çöven otuyla hazırlayacaksanız, tarife bir gün önceden başlamanız gerekir.

Öncelikle çöven otunu yıkayın ve tencereye alın.

Üzerine 4 su bardağı su ekleyerek bir gece bekletin.

Karıştırma kabına tereyağını alın ve erimesi için bekleyin.

Üzerine kabartma tozu ve irmik ekleyerek karıştırın.

Ardından yumurta ve sıvı yağı da ekleyerek karıştırma işlemine devam edin.

Bu esnada pudra şekeri de ilave edin.

Daha sonra azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

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İç harcı için; Ceviz veya fıstıkları döverek toz haline getirin.

Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyerek karıştırın.

Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar kopartın.

Elinizle bastırarak hamuru açın.

Ortasını cevizli harç ile doldurduktan sonra kenarlardan kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hazırladığınız hamurları dizin.

Kerebiç Tatlısı Kaç Derecede, Ne Kadar Süre Pişer?

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında ortalama 25-30 dakika pişirin.

Köpüğü için; Çöven otunun kökünü bir tencereye alın ve üzerine su ekleyerek kaynatın.

Kaynatma işlemini 1-2 saat kadar sürdürebilirsiniz.

Tenceredeki su azaldıkça üzerine su ilave edin.

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Daha sonra çöven otunu süzün ve suyun içerisine pudra şekeri ekleyin.

Su ve pudra şekeri karışımını köpük kıvamına gelene kadar, yaklaşık 30-40 dakika, mikserle çırpın.

Tatlı piştikten sonra soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

Kerebiç Tatlısı Nasıl Servis Edilir?

Soğuyan kerebiç tatlısını, köpük ile birlikte servis edin.