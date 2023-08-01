Galatasaray, Kerem Demirbay ve kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı.
Kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay’ı da transfer ekibine dahil etti. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu, bu gece İstanbul'a gelecek.
Kerem, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak. Kerem Demirbay, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon avro maaş alacak.
Türk asıllı Alman futbolcu, yerli statüsünde sahaya çıkabilecek. Kerem Demirbay, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 36 maçta 5 gol 3 asistlik katkı verdi.
Kerem Demirbay kimdir?
Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 tarihinde Herten, Almanya’da doğdu. Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymekteydi.
Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.
2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.
30 yaşındaki futbolcu, 2019-20 sezonu öncesinde 32 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen'e imza attı. Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.