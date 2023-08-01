Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir süre önce sarı-lacivertlilerin gündemine gelen İranlı golcü Mehdi Taremi için Manchester United ve Arsenal da devreye girdi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başlayan Mehdi Taremi, ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti. Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 31 gole imzasını atan Taremi, 14 de asist yaptı. Peki Mehdi Taremi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? İşte Mehdi Taremi'nin hayatı, futbol kariyeri.