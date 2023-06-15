Kıdem tazminatı hesaplama
Asgari ücrette ilk toplantı geçtiğimiz salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşti. İkinci toplantı için gözler 19 Haziran tarihine çevrildi. Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında kıdem tazminatı tavan ücretinde de artış olacak. Yeni kıdem tazminatı ücreti merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL 2023?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı tavanı ayrı olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanının temmuz ayında yeniden açıklanması bekleniyor. Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Yüzde 30 zam olursa yeni kıdem tazminatı tutarı 13 bin 10 TL düzeyine çıkacak.
İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Aynı işyerindeki her bir yıllık hizmete karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. İşçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği tarih için uygulanmakta olan tavan tutarı aşamıyor.Brüt ücreti 20 bin lira olan ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışan bir işçi 31 Aralık 2022 tarihinde 153.710 TL kıdem tazminatı alabilir iken, 1 Ocak’tan sonra iş akdi sona erdiğinde aynı işçi 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabiliyordu.
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.