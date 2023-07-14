Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 sonrası için belli oldu. Çalışanların işten ayrılması veya çıkartılması durumunda alacakları kıdem tazminatı hesaplaması, emekli ve memur temmuz zammı ile netlik kazanacak. Asgari ücretlinin tazminat üst sınırı değişirken, bu kez tüm işçilerin kıdem tazminatı tavanına sıra geldi. Peki, işçilerin kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN, TABAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari ücret ara zammı ile brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olurken, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı 13 bin 510 TL'ye yükselmişti. Enflasyon oranlarının artmasının ardından gözler yeni ve zamlı kıdem tazminatına çevirildi. Memur maaşlarına gelen yüzde 17.55 zam oranı ile artış hesaplandığında yeni rakamın 23 bin 489 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.







