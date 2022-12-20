Özgün Yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 yıllık kıdem tazminatı miktarı
ÖZGÜN HABERLER

Yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 yıllık kıdem tazminatı miktarı

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları ile yeni asgari ücret belli oluyor. Asgari ücrete indeksli bazı ödenekler de bulunmakta. İşçiyi koruyan İş Kanunu 14’üncü maddesine göre en az 1 yıl çalışan işçi, koşullar yerine getirildi mi kıdem tazminatı alabilir. Bu noktada, kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL? soruları yanıt arıyor. 2023 asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı tavan miktarı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ne kadar olacak 2023, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Asgari ücret zammı ile 1 yıllık kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı 2023

İşine son verilen ya da emekli olan kişilere ödenmesi zorunlu olan kıdem tazminatının tavan fiyatı, asgari ücret zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta üçüncü toplantısını yaparken milyonlarca vatandaş, asgari ücretin yanı sıra kıdem tazminatı tavan fiyatını da merak ediyor. İşte Kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı
Kıdem tazminatı

Güncel asgari ücret kıdem tazminatı 2022: 6.471,00 TL

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 8.412,00 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.059,00 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.706, 00 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin açıklanmasıyla belirleniyor. 2023 asgari ücret zammı henüz açıklanmadığından kıdem tazminatı tavan fiyatı da netlik kazanmadı. 2023 birinci dönem kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammının kamuoyuna duyurulmasının ardından belli olarak haberimizde yer alacak.

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (askerlik ve evliliği takip eden bir yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alabiliyor. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.

Yeni asgari ücret zammı için son saatler! 2023 asgari ücret net ve brüt rakam kaç olacak?
ÖZGÜN
Yeni asgari ücret zammı için son saatler! 2023 asgari ücret net ve brüt rakam kaç olacak?
Messi yumurtayı geçti

Messi 'yumurta'yı geçti

Dünya Kupası fotoğrafı rekor kırdı.
Zamandan 133 dakika tasarruf

Zamandan 133 dakika tasarruf

Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu: Baba oğul gibiyiz

Kritik toplantı başladı: Milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.