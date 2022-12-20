Yeni asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? 2023 yıllık kıdem tazminatı miktarı

İşine son verilen ya da emekli olan kişilere ödenmesi zorunlu olan kıdem tazminatının tavan fiyatı, asgari ücret zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zam miktarının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık'ta üçüncü toplantısını yaparken milyonlarca vatandaş, asgari ücretin yanı sıra kıdem tazminatı tavan fiyatını da merak ediyor. İşte Kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı

Güncel asgari ücret kıdem tazminatı 2022: 6.471,00 TL

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 8.412,00 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.059,00 TL'ye çıkacak.

REKLAM

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse asgari ücret kıdem tazminatı 9.706, 00 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı, asgari ücretin açıklanmasıyla belirleniyor. 2023 asgari ücret zammı henüz açıklanmadığından kıdem tazminatı tavan fiyatı da netlik kazanmadı. 2023 birinci dönem kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammının kamuoyuna duyurulmasının ardından belli olarak haberimizde yer alacak.

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

REKLAM

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (askerlik ve evliliği takip eden bir yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alabiliyor. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.

REKLAM