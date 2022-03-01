Kim Jong-un'dan çarpıcı ifadeler: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir? Kim kimdir?

Kuzey Kore liderinin hayat hikayesini sizler için derledik. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, ülkesindeki yaptırımları sürekli gündeme gelen Kim Joung-un kimdir?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?

Kim Jong Un, 8 Ocak 1983, 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi.Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?



'Amcası için idam emri verdi'

2 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" nedeniyle amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti.[11] Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Şubat 2017'de Malezya'daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

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Kim, şu andan itibaren partinin itibarını ve prestijini korumak için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek yetkilileri halkın önünde çok alçakgönüllü olmaya çağırdı.

Toplumun yaşamını iyileştirmek için özverili şekilde çalışılması gerektiğine vurgu yapan Kim, partinin varlığının yegane nedeninin halka özveriyle hizmet etmek olduğunu kaydetti.

'İnsanların eğitimsizliği dönülmez sonuçlar doğurur'

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu toplantıda Kim ayrıca parti yetkililerine "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulunarak "Ekonomik ilişkilerdeki durgunluk ve gerileme iyileştirilebilir ancak insanların eğitimindeki durgunluk ve gerileme geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

İlki 2016’ta düzenlenen ve partinin ana siyasi örgütlerinin 5 yıllık çalışmalarının değerlendirildiği toplantının ikincisi 26 Şubat’ta başlamıştı.

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FOTOĞRAF 43 Kuzey Kore'nin 'diktatör' olarak da anılan lideri Kim Jong-un, ilgi çeken halleriyle siyasi arenanın dışında sık sık kendine yer buluyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği kilolar sonucu yeni görüntüsüyle dikkat çeken ve kendinden söz ettiren Kim, bu kez eşinin geçmişiyle konuşuluyor. PONPON KIZLIK YAPMIŞ<br><br>Kim'in 2009 yılında evlendiği eşi Ri Sol-ju'nun, Kuzey Kore Lideri ile evlenmeden önce ponpon kızlık yaptığı ortaya çıktı. ŞARKICI DA OLMUŞ<br><br>Yabancı basında gündeme gelen haberlere göre, ülkenin ileri gelen ailelerinden birine mensup olan Ri Sol-ju'nun amigo takımında başladığı ponpon kız kariyeri, daha sonra şarkıcılıkla devam etti.<br><br> GÜNEY KORE'Yİ ZİYARET ETMİŞ<br><br>Jinekolog bir anne ve profesör bir babaya sahip olan Ri Sol-ju'nun, 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret ettiği de öğrenildi. 20'li yaşlarının başından itibaren Kuzey Kore Olimpiyat amigo takımında aktif olarak ponpon kızlık yapan Ri Sol-ju, daha sonra şarkıcılık kariyeri de yaptı. TANIŞMA HİKAYELERİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİ<br><br>Ri Sol-ju'nun Kim ile tanışma hikayesi ise oldukça dikkat çekti. SAHNEDE GÖRDÜ<br><br>'Unhasu Orkestrası' isimli bir grupta solistlik de yapan Ri'nin, sahnede şarkı söylediği sırada Kim tarafından fark edildiği de ortaya çıktı. TÜM GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİ<br><br>İddialara göre evlendikten sonra eşinin geçmişinin hiçbir şekilde ortaya çıkmamasını isteyen Kim, eşinin şarkıcılık geçmişine ait tüm CD, ses ve görüntü kayıtlarına da el koydurdu.<br><br> Küresel popüler kültüre açtığı savaşla bilinen Kim'in eşinin hayatının ortaya çıkması da, büyük yankı uyandırdı. First Lady Ri, 2020 yılı boyunca dünya tarafından oldukça merak edilir hale gelmişti. Etkinliklerde eşinin yanında yer almamaya başlayan Ri'nin hastalandığı iddialarının yanı sıra, diktatör eşi Kim tarafından öldürülmüş olabileceği söylentileri yayılmıştı.<br><br> Üç çocukları olduğu düşünülen çift, ülke çapında da oldukça popüler. Ülke basınında eşiyle beraber görülmesinden bu yana Kuzey Koreli kadınlar tarafından bir moda ikonu haline gelen Ri, ilgi odağı olma konusunda adeta Kim'le yarışıyor. Ri, baskıcı bir ülkede diktatörün eşi olarak dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alıyor. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un eşinin geçmişi ülkede yankı uyandırdı: Ortaya çıkmasın diye her şeyi yok ettirmişti Dünyanın en baskıcı ve kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un eşi, First Lady Ri Sol-ju'nun ortaya çıkan geçmişi, ülke ve dünya gündemine damgasını vurdu. Ülkesinde özellikle popüler kültüre karşı çıkmasıyla bilinen ve Güney Kore'nin eğlence kültürüne savaş açan Kim'in eşinin bir dönem yaptığı meslekler ülkede yankı uyandırdı.

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FOTOĞRAF 17 Bütün dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, doğduğu toprakların hemen yanında büyük bir trajediye yol açtı. Her şey, bir lise öğrencisinin Çin'e seyahat etmesiyle başladı.<br> Çin'i ziyaret eden bir Kuzey Koreli erkek öğrenci, ülkesine dönerken Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'nin bir kopyasını USB bellekle yanında getirdi.<br> Öğrenci olan Kuzey Koreli, Çin sınırındaki North Hamgyong'da ünlü dizinin dijital kopyasını birçok kişiye sattı, Squid Game'i satın alanların arasında kendi arkadaşları da vardı.<br> Kuzey Kore'nin her şeyi izleyen gözetim servisinin gözünden Squid Game'in yayılması elbette kaçmadı, 109 Sangmu adlı gizli servis öğrenciyi geçen hafta yakaladı.<br> Radio Free Asia, diziyi Çin'den gizlice Kuzey Kore'ye getiren öğrencinin kurşuna dizilerek idam edileceğini bildiriyor. Söz konusu idam şekli, Squid Game'de de vardı.<br> Squid Game'in kopyalarından satın alanlardan biri ömür boyu hapse mahkum edilirken, izleyen altı Kuzey Koreli ise beş yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.<br> Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de, düşman kardeş Güney Kore ve Batılı ülkelerden getirilen bütün film, dizi, şarkı ve diğer ürünler yasak.<br> Pyongyang yönetimi, ünlü dizinin bir okuldaki sınıfta izlenmesi üzerine geçen hafta gizli servisin okullardaki tüm öğrencileri araması talimatı verdi.<br> TAKMA ADI BAŞINA İŞ AÇTI <br>'Squid Game' takma adını kullanan 32 yaşındaki bilgisayar oyuncusu Lydia Ellery, Netflix yapımı aynı adlı dizi nedeniyle iş kaybetmeye başladığını açıkladı. Ellery, işverenlerin diziyle oluşan bağ nedeniyle onunla çalışmaktan çekinmeye başladığını belirten oyuncu, on yıldan fazladır bu ismi kullandığını söylüyor. Dizinin hayranları tarafından çevrimiçi olarak taciz edilen ve BBC'ye \"Bu ad yüzünden dizinin hayranlarından nefret dolu mesajlar alıyorum ve iş kaybediyorum\" diyen Twitch yayıncısı, takma adını değiştirmeyi düşünüyor.<br> İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan Ellery, çevrimiçi yayın yaptığı Twitch ve sosyal medya hesabı Instagram'da 11 yıldır Squid Game adını kullanıyor.<br> Twitter ismi ise SquidGaming. Twitch platformunda 42 bin 300 takipçisi bulunan bilgisayar oyuncusu aynı zamanda Yogscast isimli yedi milyondan fazla YouTube abonesi bulunan kolektifin de bir parçası.<br> Ellery, arkadaşlarının, adıyla olan bağlantı nedeniyle, kendisine \"squid\" dediğini ve sosyal medya platformlarında kullandığı isme öylesine, bir anda karar verdiğini belirtiyor.<br> Ancak isim şu anda farklı bir anlama geliyor. Çünkü bir grup insanın para için ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynadığı Squid Game isimli Kore dizisi, gösterime girdikten sonraki ilk bir ayda tüm dünyada 142 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi toplumsal düzeni ve insan davranışlarını sorgulatan hikayesiyle büyük sansasyon yarattı. Dolayısıyla Ellery'nin ismi de dikkat çekti. Ancak dizi kendi hesabı üzerinden değil Netflix hesabı üzerinden öne çıkarılıyordu.<br> \"Dizinin resmi bir Instagram hesabı olmadığı için, insanlar benim hesabımı o yapım zannederek etiketlemeye ve bana mesaj atmaya başladılar\" diyen oyuncu, kendisini strese sokan nefret mesajları aldığını ekliyor. \"İnsanlardan taciz mesajları almaya başladım. Dizinin büyük hayranı oldukları için bana öfkelilerdi… Dizinin elinden bu ismi aldığımı düşünüyorlardı. Instagram'da bildirimleri kapatmak zorunda kaldım.\"<br> Ellery'nin hesabı o kadar popüler oldu ki insanlar hesabının kitlenmesine sebep oldular ve şifresini defalarca yenilemek zorunda kaldı. \"İnsanlar benim hesabımı şikayet ediyorlardı ve pek çok kişi de hesabımı ele geçirme çalıştı. Hesabıma girmeye çalışan kişiler hakkında e-posta gelip duruyordu. Çok yorucuydu.\"<br> Oyuncunun ismi yalnızca kendisine rahatsızlık vermekle kalmadı, aynı zamanda on yıldan fazla süre önce kurmaya başladığı markaya da zarar veriyor ve yeni iş almasını engelliyordu. Ellery, çevrimiçi oyun yayını yapmanın yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler işleri de yapıyordu. \"Arama motoru optimizasyonum (SEO) alt üst oldu. Eğer beni ve kurduğum şirketi internette ararsanız gördüğünüz tek şey diziyle ilgili içerikler. Daha önce çalıştığım şirketler bana iş vermiyor. Kısa bir süre önce bir iş teklifim bu nedenle reddedildi. Şirket, sebebin Squid Game yapımı olduğunu söyledi. Dizi oldukça şiddet içeriyor, bu nedenle olabilir.\"<br> Squid Game'i izletti: Kuzey Kore idam edecek Çin'den ünlü televizyon dizisinin dijital bir kopyasıyla Kuzey Kore'ye dönen öğrenci, sınıfta en yakın arkadaşlarıyla Squid Game'i izleyince kıyamet koptu. Kuzey Kore söz konusu öğrenciyi kurşuna dizecek, izleyenler ise ömür boyu veya beş yıl hapse mahkum edildi. BiP'te paylaş

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