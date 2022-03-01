Kim Jong-un'dan çarpıcı ifadeler: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?
Yaptığı açıklamalar ve attığı füzelerle adından sıkça söz ettiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi yetkililerine yaptığı konuşmada, "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulundu. Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, Kim, iktidardaki İşçi Partisi tarafından düzenlenen üç günlük konferansın kapanışında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte açıklamaları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayat hikayesi sizlerle..
Kuzey Kore liderinin hayat hikayesini sizler için derledik. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren, ülkesindeki yaptırımları sürekli gündeme gelen Kim Joung-un kimdir?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kimdir?
Kim Jong Un, 8 Ocak 1983, 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.
2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi.Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.
'Amcası için idam emri verdi'
2 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" nedeniyle amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti.[11] Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Şubat 2017'de Malezya'daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.
2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi. 30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
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Kim, şu andan itibaren partinin itibarını ve prestijini korumak için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek yetkilileri halkın önünde çok alçakgönüllü olmaya çağırdı.
Toplumun yaşamını iyileştirmek için özverili şekilde çalışılması gerektiğine vurgu yapan Kim, partinin varlığının yegane nedeninin halka özveriyle hizmet etmek olduğunu kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu toplantıda Kim ayrıca parti yetkililerine "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulunarak "Ekonomik ilişkilerdeki durgunluk ve gerileme iyileştirilebilir ancak insanların eğitimindeki durgunluk ve gerileme geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.
İlki 2016’ta düzenlenen ve partinin ana siyasi örgütlerinin 5 yıllık çalışmalarının değerlendirildiği toplantının ikincisi 26 Şubat’ta başlamıştı.