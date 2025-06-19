Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru 19 Haziran: Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir? Altın, Gümüş, Demir, Bakır

, tüm elementler arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olanıdır. Onu sırasıyla bakır, altın ve alüminyum takip eder. Bu yüzden hassas elektroniklerde ve bazı özel iletken uygulamalarda tercih edilir.

, tüm elementler arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip olanıdır. Onu sırasıyla bakır, altın ve alüminyum takip eder. Bu yüzden hassas elektroniklerde ve bazı özel iletken uygulamalarda tercih edilir.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon ve 5 Milyon kazanan kişiler kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan kişiler Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin iken 5 milyon kazanan kişi Berk Göktaş oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.