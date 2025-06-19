Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Joker kullandığı soru herkesi şoke etti

ATV ekranlarında her perşembe ve pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümü dikkat çeken bir ana sahne oldu.





İLK SORUDA JOKER

Yarışmaya katılan Sıla Sinem Korkmaz isimli yarışmacı, performansıyla herkesi şaşırttı. İlk ve ikinci soruda da joker hakkını kullanan yarışmacı, barajı geçti ve sonraki soruda da heyecanının kurbanı oldu. Yarışmacının joker haklarını erken kullanması ve kolay bir matematik sorusunda elenmesi sosyal medyada çok konuşuldu.





İŞTE ELENDİĞİ O MATEMATİK SORUSU

Yarışmacının karşısına, "33'ten 3 noksan olan sayı 44'ten kaç noksandır?' sorusu çıktı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı heyecanına yenilerek 'A-4' cevabını verdi. Oktay Kaynarca bu cevabın ardından yarışmacıya doğru cevabı bulması için sorular yöneltse de yarışmacı başarılı olamadı ve yarışmacı yarışmadan 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Sorunun doğru cevabı ise C: 14.



