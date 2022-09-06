Bu akşam hangi maçlar var? 6 Eylül 2022 maç programı

Süper Lig'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 4. hafta müsabakaları birlikte ligde rekabet bir hayli kızıştı. Futbolseverler, Süper Lig'in 5. haftası ile Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig’inde hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 6 Eylül 2022 Salı Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları saat kaçta, hangi kanalda canlı? İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Bugün kimin maçı var?

6 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar?

16:00

Cibuti - Nijer

2022 Dünya Kupası Eleme

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FIFA Youtube

16:00

Benin - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Uganda - Mali

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Belarus - Rusya

U19 Hazırlık Maçı

Belarus Futbol Federasyonu Youtube

17:00

Cobresal - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

18:00

Azerbaycan - Türkiye

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U17 Hazırlık Maçı

CBC Sport

19:00

Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Gine - Fas

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Güney Afrika - Gana

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

20:00

Östersunds - Vasteraas

İsveç Superettan

Bilyoner TV

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20:00

Sundsvall - Orgryte

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:30

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

21:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

22:00

Huesca - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Fildişi Sahili - Kamerun

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2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Bolton Wanderers - Burton Albion

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 2

Süper Lig 9 haftanın maç programı belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftadan 14. haftaya kadar olan bölümün müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6 ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ile 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır." denildi.

Süper Lig'de gelecek 9 haftanın maç programı şöyle:

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6. hafta

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

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21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7. hafta

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi:

17.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

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20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

8. hafta

1 Ekim Cumartesi:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

2 Ekim Pazar:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Alanya Oba)

17.00 Arabam.com Konyaspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

3 Ekim Pazartesi:

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20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

9. hafta

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 Hangi Kredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

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10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

10. hafta

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Alanya Oba)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

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20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

11. hafta

21 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Ekim Cumartesi:

14.30 Hangi Kredi Ümraniyespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

23 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

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17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef)

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

12. hafta

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Beşiktaş-Hangi Kredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

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17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

13. hafta

4 Kasım Cuma:

20.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

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14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Stat henüz açıklanmadı)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Medical Park)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

14. hafta

11 Kasım Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)

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20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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