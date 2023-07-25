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Kira davalarında arabuluculuk dönemi resmen başlıyor: Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk sisteminin detaylarını açıkladı. Bakan Tunç, "Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül’den itibaren başlıyor." dedi. Kiracı veya kiraya verenin, kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. Peki yüzde 25 kira artışı ne zamana kadar geçerli olacak? Kira davalarında arabuluculuk başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

13:08 . 25/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Kira davalarında arabuluculuk şartı ne zaman yürürlüğe girecek?

Kira davalarında arabuluculuk şartı ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki kira davalarında arabuluculuk ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi ne zaman başlıyor?

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül’den itibaren başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasının detaylarını ve nasıl işleyeceğini Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına anlattı.

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek.

Kira davalarında arabuluculuk başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Taraflar, 1 Eylül’den itibaren dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Başvurularda; yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi ödeme yapma zorunluluğu olmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek."


#Kira davaları
#zorunlu arabuluculuk
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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