Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki kira davalarında arabuluculuk ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi ne zaman başlıyor?

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül’den itibaren başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasının detaylarını ve nasıl işleyeceğini Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına anlattı.

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz’dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25’i geçemeyecek.

Kira davalarında arabuluculuk başvuruları nereye, nasıl yapılacak?

Bakan Tunç, şunları söyledi: “Taraflar, 1 Eylül’den itibaren dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Başvurularda; yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi ödeme yapma zorunluluğu olmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek."



