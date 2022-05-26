Özgün Kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak?

Kiralara gelen zam sonrası vatandaşlar kira düzenlenmesi hakkında açıklama bekliyordu. Bakan Kurum beklenen açıklamayı yaptı. Nisan ayının enflasyon oranınız 69,97 oranında çıkmasından sonra kiraya yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Bakan Kurum değerlendirmelerde bulundu. 'Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullanan Bakan Kurum, atılacak adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Peki, kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi yapılacak mı, ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi yapılacak mı, ne zaman yapılır? Bakan Kurumdan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Nisan ayının enflasyon oranınız 69,97 oranında çıkmasından sonra kiraya yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Kira düzenlenmesinin olup, olmayacağı ise vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bakan Kurum, "4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak." açıklamalarında bulundu. Peki, kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi yapılacak mı, ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak?

  • Son dakika haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kira zamları hakkında Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;
  • Gelinen süreçte vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Sahada onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundayız. 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak.
  • * Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibinin mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı, fırsatçılara müsaade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız.
  • Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de Şişecam konutları temel atma törenine de katılmıştı. Törenin ardından Bakan Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira ve ev fiyatlarındaki artışla ilgili yöneltilen soruya Kurum, "Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130 bin rakamına ulaştık.
  • Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.

BAKAN KURUM'UN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Mayıs ayı kira artış oranı

Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak Artış oranı belli oldu.

Nisan ayında enflasyon yüzde 69.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 34,46 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 34.46 oldu.

Bakan Kurum duyurdu: Kira fiyatlarına yeni düzenleme yolda
OYNAT 00:53
Bakan Kurum duyurdu: Kira fiyatlarına yeni düzenleme yolda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakından takip ettiklerini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır' dedi.

670 milyon liralık sözleşme

670 milyon liralık sözleşme

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.
2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.
Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu

​Terör örgütüne bir darbe daha: 14 PKK'lı öldürüldü

Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak.

​Türkiye'nin vergi dahil en ucuz aracı oldu.

Yunanistan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı.

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.

​Yalan ve iftirada sınır yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.