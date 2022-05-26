Nisan ayının enflasyon oranınız 69,97 oranında çıkmasından sonra kiraya yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Kira düzenlenmesinin olup, olmayacağı ise vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bakan Kurum, "4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak." açıklamalarında bulundu. Peki, kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak? Yeni kira düzenlemesi yapılacak mı, ne zaman yapılır? İşte detaylar...
Kira düzenlemesi olacak mı, nasıl olacak?
- Son dakika haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kira zamları hakkında Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;
- Gelinen süreçte vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Sahada onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundayız. 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. 10 15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak.
- * Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibinin mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı, fırsatçılara müsaade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız.
- Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de Şişecam konutları temel atma törenine de katılmıştı. Törenin ardından Bakan Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kira ve ev fiyatlarındaki artışla ilgili yöneltilen soruya Kurum, "Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. Bir milyon 130 bin rakamına ulaştık.
- Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" dedi.
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Mayıs ayı kira artış oranı
Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak Artış oranı belli oldu.
Nisan ayında enflasyon yüzde 69.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 34,46 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 34.46 oldu.