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Kıraç Galvaniz halka arz oluyor! Kıraç Galvaniz hisse fiyatı nedir, ne kadar lot dağıtacak?

Borsa İstanbul'da Kıraç Galvaniz, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. TCKRC' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı. Kıraç Galvaniz hisse fiyatı nedir, ne kadar lot dağıtacak? İşte, Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve fon kullanımı...

15:05 - 14/08/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Halka arz
Halka arz

Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Kıraç Galvaniz halka arzına nasıl katılabilirsiniz, kaç lot alabilirsiniz ve hangi bankalar bu işlemi destekliyor? İşte detaylar...

KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLUYOR!

Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;

300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

700 bin katılım - 39 lot 936 TL

1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

Yüzde 40 İşletme sermayesi,

Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,

Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,

Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,

Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.



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