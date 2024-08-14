Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki, Kıraç Galvaniz halka arzına nasıl katılabilirsiniz, kaç lot alabilirsiniz ve hangi bankalar bu işlemi destekliyor? İşte detaylar...
KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLUYOR!
Firma 14-15 Ağustos 2024, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 40 İşletme sermayesi,
Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,
Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.