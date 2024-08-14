Halka arz takvimi 2024 için SPK'dan beklenen açıklama geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz olmaya devam ediyor. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. ve Kıraç Galvaniz Telekominikasyon halka arzı onaylandı. 12-19 Ağustos halka olan şirketler belli oldu mu? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte halka arz olan şirketler ve talep toplama tarihleri...