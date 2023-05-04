Kırklareli seçim sonuçları
Kırklareli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Kırklareli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Kırklareli'de 2 milletvekili CHP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %90,24 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Kırklareli seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları. İşte Kırklareli seçim sonuçları ile ilgili detaylar...
2023 seçimleri Kırklareli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Kırklareli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kırklareli milletvekilleri burada yer alacaktır.
Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları (2018)
2018 Kırklareli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharreme İnce oyların yüzde 58,4’ünü alırken, Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 29,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
Kırklareli milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Kırklareli Millet İttifakı oy oranı % 64,4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Kırklareli oy oranı yüzde 31,8’ini aldı. AK Parti Kırklareli’de 1 milletvekili çıkardı.
Kırklareli’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Kırklareli milletvekilleri şunlardır:
- Türabi Kayan (CHP)
- Vecdi Gündoğdu (CHP)
- Selahattin Minsolmaz (AK Parti)
Kırklareli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Kırklareli’de hangi parti kazandı?
Kırklareli 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- CHP % 47,5
- AK Parti % 26,9
- İYİ Parti % 16,3
- MHP % 4,9
- HDP % 3,4
Kırklareli seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Bağımsız Kırklareli Belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oyların % 37,48’ini alırken, MHP adayı Derya Bulut ise oyların % 36,94’ünü aldı.
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1