14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içerisinde 60 milyon 843 seçmen oy kullanacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre tüm yurtta oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri gerçekleştirilecek. 2023 seçimleri için Edirne’de 319.689 seçmen 1.020 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Edirne 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Edirne hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Edirne milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Edirne seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.