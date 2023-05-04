Kırklareli seçim sonuçları
Kırklareli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
AK PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET GÖKHAN SARIÇAM
HÜSEYİN TUZCU
NEŞE KİRAZ
YENİDEN REFAH PARTİSİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SERKAN SEFEROĞLU
MUSTAFA KARADAĞLI
UFUK ÖZKARACAN
MHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NUR AYBÜKE BAYBAŞT
GAMZE BOZDEMİR
ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT
BBP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERCAN ANDAÇ
ANIL SARPDERE
KEMAL KARAKAŞ
CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VECDİ GÜNDOĞDU
FAHRİ ÖZKAN
HATİCE GÜL BİNGÖL
İYİ PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
SİBEL PİŞKİN
İRFAN GÖKLER
MEMLEKET PARTİSİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ASLI ELİGÜZEL
İDİL ÖZKAN
GİZEM DOĞAN
2018 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Kırklareli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharreme İnce oyların yüzde 58,4’ünü alırken, Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 29,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.
2018 Kırklareli milletvekili genel seçim sonuçları
Kırklareli Millet İttifakı oy oranı % 64,4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Kırklareli oy oranı yüzde 31,8’ini aldı. AK Parti Kırklareli’de 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi Kırklareli’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Kırklareli milletvekilleri şunlardır:
- Türabi Kayan (CHP)
- Vecdi Gündoğdu (CHP)
- Selahattin Minsolmaz (AK Parti)
2018 Kırklareli'de hangi parti ne kadar oy aldı?
Kırklareli 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- CHP % 47,5
- AK Parti % 26,9
- İYİ Parti % 16,3
- MHP % 4,9
- HDP % 3,4
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1