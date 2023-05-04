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Kırklareli seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oy oranları

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Kırklareli seçim sonuçları için gözler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranlarında olacak. YSK verilerine göre Kırklareli 3 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Kırklareli’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Kırklareli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Kırklareli seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

13:33 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kırklareli seçim sonuçları

Kırklareli seçim sonuçları

Kırklareli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Kırklareli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Kırklareli'de 2 milletvekili CHP, 1 milletvekili ise AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %90,24 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Kırklareli
sonuçlarına ilişkin haberin detayları. İşte Kırklareli seçim sonuçları ile ilgili detaylar.

Kırklareli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs Kırklareli
saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

AK PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET GÖKHAN SARIÇAM

HÜSEYİN TUZCU

NEŞE KİRAZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SERKAN SEFEROĞLU

MUSTAFA KARADAĞLI

UFUK ÖZKARACAN

MHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUR AYBÜKE BAYBAŞT

GAMZE BOZDEMİR

ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT

BBP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERCAN ANDAÇ

ANIL SARPDERE

KEMAL KARAKAŞ

CHP KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VECDİ GÜNDOĞDU

FAHRİ ÖZKAN

HATİCE GÜL BİNGÖL

İYİ PARTİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU

SİBEL PİŞKİN

İRFAN GÖKLER

MEMLEKET PARTİSİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASLI ELİGÜZEL

İDİL ÖZKAN

GİZEM DOĞAN

2018 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Kırklareli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharreme İnce oyların yüzde 58,4’ünü alırken, Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 29,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 1,4’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,3’ünü, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,3’ünü aldı.

2018 Kırklareli milletvekili genel seçim sonuçları

Kırklareli Millet İttifakı oy oranı % 64,4 olurken, CHP 2 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Kırklareli oy oranı yüzde 31,8’ini aldı. AK Parti Kırklareli’de 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi Kırklareli’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Kırklareli milletvekilleri şunlardır:

  1. Türabi Kayan (CHP)
  2. Vecdi Gündoğdu (CHP)
  3. Selahattin Minsolmaz (AK Parti)

2018 Kırklareli'de hangi parti ne kadar oy aldı?

Kırklareli 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. CHP % 47,5
  2. AK Parti % 26,9
  3. İYİ Parti % 16,3
  4. MHP % 4,9
  5. HDP % 3,4

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

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