Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar oldu 2023?

Yeni yılda trafik cezalarına zam geldi. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar oldu? İşte 2023 araç ile kırmızı ışıkta geçmenin cezası...

2023 KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI NE KADAR?

Kırmızı ışık kuralına uymamak, 951 TL dir.

Kımızı ışık ihlaline uyan araç sahipleri 1 yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışıkta geçerlerse 30 gün ehliyetlerine el koyulur, 6 defa geçerlerse 45 gün,9 defa kırmızı ışıkta geçenlere ise 60 gün ehliyetlerine el koyulur. Kırmızı ışık ihlalinde 6 veya daha fazla kırmızı ışıkta geçen sürücülere Psiko-teknik değerlendirmeye ve Psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilirler. Bunun sonucunda tüm tetkikleri yapılan araç sahiplerine verilen idari para cezasını ödedikten sonra belgeleri iade edilir.

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KIRMIZI IŞIK CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Plakadan trafik cezası sorgulama yapmak için birçok alternatif mevcut. Hangi yöntem size daha uygunsa o işlemi kullanarak sorgulama yapabilirsiniz.

e-Devlet Yoluyla Trafik Cezası Sorgulama

Plakadan trafik cezası sorgulama için e-Devlet internet sitesinden e-Devlette Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama sayfasına giriş yapmanız gerekir.

e-Devlet kapısına nasıl giriş yapacağınız konusunda sizin için küçük bir bilgi verelim: Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmalısınız. e-Devlet şifrenizi unuttuysanız ya da hiç şifre almadıysanız size en yakın bir PTT şubesine giderek kişisel şifrenizi alabilirsiniz. Tabii alternatif olarak kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan e-imza ve mobil imza ile de sistem girişini sağlayabileceğinizi belirtelim.

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI KAÇ GÜNDE GELİR?

Trafikte kırmızı ışıkta geçen araç sürücülerine araç plakası tespitinden sonra verilmiş olan ceza 1 hafta 10 gün içerisinde ikametgâh ettiğiniz adrese gelir. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler e devlet sistemi üzerinden daha da erken aldığı cezayı öğrenebilirler.

TRAFİK IŞIKLARI KURALLARI

Trafik ışıkları, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda trafik akışını düzenleyen, hayatımızı kolaylaştıran ve zaman kazandıran son derece yararlı bir teknoloji ürünüdür. Işıklar yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil renklerdedir. Kırmızı ışık yolun geçişe kapalı olduğunu, kırmızı ışıktan sonraki sarı ışık yolun geçişe açılmak üzere olduğunu, yeşil ışık yolun geçişe açık olduğunu, yeşilden sonraki sarı ışık ise durmaya hazırlık aşamasını (durma çizgisini geçtiyseniz geçin, aksi halde durun) belirtir. Üzerinde oklar bulunan ışıklar, ok yönündeki hattın yeşil ise açık, kırmızı ise kapalı olduğunu belirtir. Yanıp sönen tek kırmızı ışık, kavşağa gelince durularak geçilmesi, yanıp sönen tek sarı ışık ise, kavşağa gelince yavaşlayarak dikkatlice geçilmesi gerektiğini belirtir. Sürücü sadece kendi hattını kontrol eden ışıklara bakmayı alışkanlık haline getirmelidir. Diğer hatlardaki ışıklara bakılması, dikkatin yeterince yoğun olmadığı bir anda hata yaptırabilir, kazalara yol açabilir.

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Trafik ışıklarının bazıları, hangi renk ışığın ne kadar yanması gerektiğini düzenleyen bir iç zamanlayıcı ile kontrol edilirken, bazıları da bir sinyalizasyon merkezi tarafından kontrol edilmektedir.

Trafik ışıklarının yanmaması durumundaki kaosu, kaza ve kavgaların çıkmasını önlemek için, şu basit kuralların bilinmesi son derece yararlıdır. Işıkları yanmayan bir kavşağa gelindiğinde, her yönde ‘DUR’ işareti varmış gibi davranılmalıdır. Bu durumda, kavşağa önce giren taşıtın, iki taşıt aynı anda giriyorsa sağdaki taşıtın önceliği olduğu unutulmamalıdır.