Kırmızı ışıkta geçmek ile beraber trafikte yapılan kontroller eşliğinde yaşanan tehlikeler önlenmeye çalışılmaktadır. Kırmızı ışıkta geçmenin can kaybına ve yaralanmalara yol açabileceği gibi diğer sürücülerin güvenliğini de tehlikeye yol açmakta. Kırmızı ışık ihlaliyle ilgili 2024 yılı ceza tutarları ne kadar, sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır gibi soruları sizin için cevapladık.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır?

Trafikte güvenli bir şekilde araç geçimini sağlamakla görevli olan ışık cihazlarına uymayan araç sahiplerine Karayolları Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu trafik kanununda belirtmiştir. Kırmızı ışık kuralına uymamak, 1.508,50 TL dir.

Kımızı ışık ihlali 1 yıl içinde kaç defa gerçekleşirse ehliyete kaç gün el konulur?

Kımızı ışık ihlaline uyan araç sahipleri 1 yıl içerisinde 3 defa kırmızı ışıkta geçerlerse 30 gün ehliyetlerine el koyulur, 6 defa geçerlerse 45 gün,9 defa kırmızı ışıkta geçenlere ise 60 gün ehliyetlerine el koyulur. Kırmızı ışık ihlalinde 6 veya daha fazla kırmızı ışıkta geçen sürücülere Psiko-teknik değerlendirmeye ve Psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilirler. Bunun sonucunda tüm tetkikleri yapılan araç sahiplerine verilen idari para cezasını ödedikten sonra belgeleri iade edilir.

Kırmızı ışık cezası sorgulama

Kırmızı ışıkta geçtikten sonra tarafınıza ceza yazılıp yazılmadığını kontrol etmek istiyorsanız online kanallar vasıtasıyla sorgulama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kırmızı ışık cezası sorgulamak için üç farklı alternatife sahipsiniz:

Trafik cezası E-Devlet ile sorgulama

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” sorgu hizmetinden son bir yıl içinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan cezaları sorgulayabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile trafik cezası sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine girdikten sonra ana sayfada karşınıza çıkan “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” butonuna tıklamanız gerekiyor. Araç plaka ve T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra kırmızı ışık ve diğer trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. İhlal yaptığınız kesinleşmiş ve para cezası sisteme düşmüşse ödeme işleminizi bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

PttAVM ile trafik cezası sorgulama

Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini PTT kurumuna bağlı PttAVM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Siteye girdikten sonra ana sayfanın sol en alt bölümünde yer alan Trafik Cezası Ödeme linkine tıklamanız yeterli. Açılan ekranda plaka ve T.C. kimlik numarası bilgilerini girerek ceza tutarını sorgulayabilir ve varsa ceza ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kırmızı ışık ihlali kaç puan?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası sadece para ödeme ile sınırlı değildir. Birden fazla kez de kırmızı ışıkta geçilirse ceza puanı olarak da yaptırım uygulanabilir. Sürücünün kırmızı ışıkta geçme ceza puanı 20'dir. Yani her kırmızı ışık ihlali sonucu ceza puanı eklenecektir.

Kırmızı ışık ihlali cezası kaç günde gelir?

Kırmızı ışık cezası ne zaman gelir? 2024 yılında kırmızı ışıkta geçme cezası genellikle ihlalin yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık olarak 1 hafta ile 10 gün içinde gelir.







