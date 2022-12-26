Özgün Kırşehir, Amasya, Artvin TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Kırşehir, Amasya, Artvin TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ konut kura sonuçları çekilişlerle hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa için başvuruda bulunanların gözü kulağı kura çekim tarihlerinde. Amasya'da 2 bin, Artvin'de bin ve Kırşehir'de 12 bin 500 konut projeli arsa kura çekim tarihleri henüz belli olmadı. Peki Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Amasya, Artvin, Kırşehir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırşehir, Amasya, Artvin TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kırşehir, Amasya, Artvin TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Kırşehir, Amasya, Artvin arsa sonuçları

TOKİ 1 milyon arsa projesinde başvurular 15 Kasım’da sona erdi. Sosyal Konut Arsa Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Amasya, Artvin, Kırşehir arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 17-25 Aralık tarihleri arasında TOKİ dördüncü etap konut kuraları çekilmeye devam ediliyor. Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Amasya, Artvin, Kırşehir kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Amasya TOKİ arsa yerleri

  • Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

Artvin TOKİ arsa yerleri

  • Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Kırşehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

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