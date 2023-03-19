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Kırşehir iftar vakti: Kırşehir akşam ezan saati 2023 imsakiyesi

Kırşehir 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kırşehir iftar vakti, Kırşehir akşam ezanı, akşam namazı ve Kırşehir namaz vakitleri haberimizde.

13:56 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kırşehir akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Kırşehir akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Kırşehir imsak, sahur ve iftar vakitleri
nin ne zaman olduğu araştırılıyor. Her sene evlerimize feyzi ve bereketi çok büyük bir misafir olarak gelen Ramazan ayı ile birlikte gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır.
Sultanlar sultanı mübarek Ramazan ayında teravih namazlarıyla, sahurların bereketiyle, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle, teheccüd namazlarıyla, sahur ve iftarın bereketiyle dünya işlerine ara verip yaratıcımız olan Yüce Rabbimiz’e (C.C) yönelme zamanıdır.
Kırşehir imsak, sahur ve iftar vakitleri
on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan
nin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kırşehir Ramazan imsakiyesi iftar vakti, akşam ezan saati

Kırşehir akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Kırşehir Ramazan imsakiyesi ile Kırşehir iftar vakti ve akşam ezan saati detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.



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