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Kayseri iftar saatleri ve akşam ezanı vakitleri 2023

Kayseri 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kayseri iftar vakti, Kayseri akşam ezanı, akşam namazı ve Kayseri namaz vakitleri haberimizde.

13:31 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kayseri iftar vakti – Kayseri akşam ezan saati – Kayseri İmsakiye

Kayseri iftar vakti – Kayseri akşam ezan saati – Kayseri İmsakiye

Kayseri 2023 Ramazan ayı imsakiyesi
yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Kayseri iftar vakti, Kayseri akşam ezanı, akşam namazı ve Kayseri namaz vakitleri haberimizde.
Kayseri imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Kayseri imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan
nin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Kayseri iftar vakti

Kayseri akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Kayseri iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Kayseri Ramazan imsakiyesi ve Kayseri iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı?

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

Kayseri Ramazan imsakiyesi 2023



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2 saat önce
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