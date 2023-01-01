Kovid-19 salgını döneminde istihdamı korumak için Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Salgın nedeniyle işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve iş sözleşmesi feshedilip, işsizlik maaşı alamayanlara yönelik 2022’nin Mayıs ayından itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nakdi ücret desteği ödenmeye başlandı. Nakdi ücret desteği de bir yıl kadar uygulandı ve 2021’in Haziran ayında son buldu. Bu dönemde kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği alanların eksik primlerinin tamamlanması yönündeki beklentilerini karşılayacak sevindiren bir gelişme yaşandı. Emeklilikleri uzamayacak, EYT düzenlemesinden de yararlanabilecekler. Peki kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği alanların eksik primleri ne olacak, nasıl tamamlanacak? İşte detaylar.

Emeklilik için eksik primler tamamlanır mı?

Geçen hafta memur ve emeklilerine yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesini içeren kanunun yasalaşması ile primleri eksik yatan çalışanlara yönelik de düzenleme yapıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı verildi.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri işveren tamamlayacak. İşverenler başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içinde sigortalıları için eksik primleri ödemesi halinde çalışanların eksik primleri tamamlanmış olacak. İşveren, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteklerinden yararlanmış, buna rağmen işçisini çalıştırmaya devam etmişse bundan dolayı uygulanan para cezaları silinecek.

12/01/2023 tarihinde TBMM’de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu madde ile;

4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenler,

kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için

SGK’ ya başvurması,

Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile bildirmesi ve bu bildirime

ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi halinde,

Yapılan bildirimler, ödenen primler süresinde yapılmış sayılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alanların eksik primleri nasıl tamamlanacak?12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Yasanın 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 94 üncü madde eklenmiştir. Bu maddede” 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” Hükmü düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için işverenleri tarafından SGK’ya eksik gün bildirilmişse eksik günleri tamamlama hakkı verilmektedir.

Yapılan düzenleme 4447 sayılı Kanunun geçici madde 29 ve geçici madde 32 hükümlerinden yararlanılan işverenleri kapsamamaktadır.

4447 sayılı Kanunun Geçici madde 29 ve geçici madde 32 de hükmüne göre; Yeni Koronavirüs (Covid19) sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene uygulanan idari para cezaları terkin edilmektedir.

Nakdi ücret desteği eksik prim tamamlama

7431 Sayılı Kanun hükmünden yararlanmak için;

⎯ 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümleri kapsamında olunması, Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurulması, Başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde sigortalı için eksik bildirdiği günleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesi ile SGK’ya bildirmesi ve bu bildirime ilişkin primleri aynı süre içinde ödemesi, Gerekmektedir. Bu durumda yapılan bildirimler ve ödenen primler süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 7431 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bu kapsamda SGK’ya bildirilen günler için ödenen sigorta primleri iade ve mahsup yapılamamaktadır. Konu ile ilgili usul ve esaslar belli olduğunda ayrıca sirküler düzenlenecektir.







