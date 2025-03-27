Kısa Çalışma Ödeneği erken yatacak mı? KÇÖ ne zaman yatacak?

İşçileri desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Normal şartlarda her ayın 5’inde ödenen KÇÖ’nün bayram öncesinde hesaplara geçip geçmeyeceğine dair resmi açıklamalar bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek duyurular yakından takip ediliyor.