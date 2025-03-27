Ramazan Bayramı yaklaşırken Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) alan vatandaşlar, Nisan ayı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Normal şartlarda her ayın 5’inde hesaplara yatırılan KÇÖ ödemeleri için, bayram nedeniyle erken ödeme takvimi uygulanıp uygulanmayacağına dair resmi açıklamalar bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek duyurular yakından takip ediliyor.
İşçileri desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Normal şartlarda her ayın 5’inde ödenen KÇÖ’nün bayram öncesinde hesaplara geçip geçmeyeceğine dair resmi açıklamalar bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek duyurular yakından takip ediliyor.
Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin gözü Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödemeye kilitlenmiş durumda. Kısa Çalışma Ödeneği erken yatacak mı? KÇÖ ne zaman yatacak?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Çalışanın işten çıkarılmasının önüne geçmek, istihdamı korumak için sağlanan kısa çalışma ödeneği nisan ayı için erken hesaplara geçecek. Ödemeden faydalananlar 28 Mart tarihinde bankadan veya PTT'den ücretlerini tahsil edebilecek.