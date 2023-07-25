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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 3 ay süreyle uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uzatılıp uzatılmayacağı konusu depremzede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kısa çalışma ödeneğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyerek beklenene müjdeyi vermiş oldu. Peki kısa çalışma ödeneği hangi illere verilecek? Mücbir sebep düzenlemesi hangi illeri kapsıyor? İşte detaylar.

09:25 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi konusu da vardı. Erdoğan, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Ödenekten 115 kişinin faydalanmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "6 Şubat'ın meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz, gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan depremlerin üzerinden henüz 5,5 ay geçti" dedi.

Deprem konutlarında son durum ne?

Deprem bölgesinde 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süresi başlamıştır. Hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Şu an itibariyle köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız.”

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#Kısa çalışma ödeneği
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine toplantısı
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