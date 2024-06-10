Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete'de paylaşılan ilanına göre, sürekli işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alımı gerçekleştirilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 11 personel istihdam edecek. Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı hakkında son bilgiler...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman?

İlana başvurmak isteyen adaylar başvurularını, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu internet adresinden (esube.iskur.gov.tr) veya kurumun hizmet merkezlerine ulaşarak yapabilecekler.

Türkiye İş Kurumu tarafından, son listelerin açıklanması ile sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca paylaşılacak.

Asıl ve yedek aday listesi

Asıl ve yedek adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sayfasından açıklanacak ve listede bulunan adaylara ek yazılı tebligat gerçekleştirilmeyecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz Kaptan alımı başvuru şartları

• Türk vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,

• 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• 5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,

• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.

• 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büro Personeli memur alımı başvuru şartları

• Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

• MS Office programlarını bilmek.

• İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

• 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.



