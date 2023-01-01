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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte, başvuru tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 28 personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. 2. Kaptan, 2. Mühendis, gemici ve yağcı personeli kadrolarında istihdam sağlayacak olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı sürecini İŞKUR aracılığıyla yürütecek. İşte, İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru detayları.

10:10 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı iş ilanı

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı iş ilanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 28 personel alınacak. Adaylar, 27 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 28 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımları ne zaman?

İlanda son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirtildi.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü hangi kadrolara personel alacak?

İşçilerden üçü 2. Kaptan, beşi 2. Mühendis, 10'u gemici ve 10'u yağcı olarak işe alınacak.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.



#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İşkur
1 saat önce
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak! İşte, başvuru tarihi
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