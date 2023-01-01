EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç TBMM'DE işleyecek'' dedi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki EYT e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.