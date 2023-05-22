|
Özgün

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak: İşte, başvuru tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 52 personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. mühendis, tekniker, 2. kaptan, 2. mühendis, gemici ve 21'i yağcı personeli kadrolarında istihdam sağlayacak olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı sürecini İŞKUR aracılığıyla yürütecek. İşte, İŞKUR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı.

11:34 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü hangi kadrolara personel alacak?

İşçilerden 1'i mühendis, 2'si tekniker, 4'ü 2. kaptan, 4'ü 2. mühendis, 20'si gemici ve 21'i yağcı olarak istihdam edilecek. Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi İŞKUR tarafından ayrıca duyurulacak.

#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#işkur
#personel alımı
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzun süre televizyon, tablet, bilgisayara maruz kalan çocuklarda obezite riski artırıyor